Коли наступний ракетний удар? Командування Повітряних сил просить не нагнітати

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону 13 грудня прокоментував можливість масованого ракетного удару територією України.

“Авіація противника в даний час розосереджена за різними локаціями – я маю на увазі стратегічну авіацію. Тактична авіація продовжує завдавати ударів по нам – по лінії бойового зіткнення в прифронтових зонах. Що стосується ракетних ударів, якщо вони їх запланували, то вони безпосередньо їх виконуватимуть. Треба завжди бути готовими до будь-яких погроз”, – сказав Ігнат.

Він попросив не нагнітати обстановку навколо можливих ударів противника.

“Бо минулого ракетного удару чекали всі. Знову побігли люди на заправки, закуповувати найнеобхідніші речі… Ну, власне чекаємо ми таких ударів завжди і чекаємо їх зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Уже зима прийшла в Україну, настали морози, й очевидно окупант і надалі атакуватиме об’єкти критичної інфраструктури”, – зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, Юрій Ігнат прокоментував інформацію про типи ракет, які застосовує армія РФ, зокрема, застосування застарілих озброєнь. Саме використання старих радянських ракет часто провокує аналітиків робити висновки, що запаси у противника виснажуються. Проте спікер Повітряних сил менш оптимістичний.

“Росія застосовує весь діапазон озброєння. І не почала вона їх (старі ракети, яким близько 40 років) використовувати, вона їх використовувала з самого початку конфлікту. Ми маємо на увазі радянські ракети – такі, як Х-22, які випускають бомбардувальники. Також Росія використовує ті ж самі С-300, які призначені для збиття повітряних цілей, а вона їх використовує як балістичні ракети. Зрозуміло, що ці ракети – радянські, не високоточні та далекобійні – Росія використовує переважно у прифронтових містах і зонах, де можливо завдавати ударів. Решта високоточної зброї атакує тилові регіони – Західну та Центральну Україну”, – пояснив Ігнат.