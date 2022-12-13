Когда следующий ракетный удар? Командование Воздушных сил просит не нагнетать

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона 13 декабря прокомментировал вероятность массированного ракетного удара по территории Украины.

«Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным локациям – я имею в виду стратегическую авиацию. Тактическая авиация продолжает наносить удары по нам – по линии боевого столкновения в прифронтовых зонах. Что касается ракетных ударов, если они их запланировали, то непосредственно они будут их выполнять. Надо всегда быть готовыми к любым угрозам», — сказал Игнат.

При этом он попросил не нагнетать обстановку вокруг вероятных ударов противника.

«Потому что прошлого ракетного удара ждали все. Снова побежали люди на заправки, закупать самые необходимые вещи… Ну, собственно ожидаем мы таких ударов всегда и ожидаем их в частности по объектам критической инфраструктуры. Уже зима пришла в Украину, наступили морозы, и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты критической инфраструктуры», — отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, Юрий Игнат прокомментировал информацию о типах ракет, которые применяет армия РФ, в частности — применении устаревших вооружений. Именно использование старых советских ракет часто провоцирует аналитиков делать выводы о том, что запасы у противника истощаются. Однако спикер Воздушных сил не столь оптимистичен.

«Россия применяет весь диапазон вооружения. И не начала она их (старые ракеты, которым около 40 лет) использовать, она их использовала с самого начала конфликта. Мы имеем в виду советские ракеты — такие, как Х-22, выпускаемые бомбардировщиками. Те же «Точка У». Также Россия использует те же С-300, которые предназначены для сбития воздушных целей, а она их использует как баллистические ракеты. Понятно, что эти ракеты – советские, не высокоточные и не дальнобойные — Россия использует преимущественно в прифронтовых городах и зонах, где возможно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие атакует тыловые регионы – Западную и Центральную Украину», — пояснил Игнат.