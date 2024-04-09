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Что может защитить Харьков от «прилетов» КАБов, сообщили в ВС ВСУ

Общество 15:57   09.04.2024
Виктория Яковенко
Что может защитить Харьков от «прилетов» КАБов, сообщили в ВС ВСУ

Сейчас враг интенсивно наносит удары по Харькову. Для этого оккупанты используют все силы и средства, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона.

«Враг постоянно продолжает атаковать прифронтовые территории, а именно Харьковщину, Запорожскую область, Херсонщину, используя для этого и управляемые авиабомбы и ЗРК С-300, которые перепрограммированы для поражения именно наземных целей, а не для поражения тех целей, которые есть в воздухе. Также по использованию аппаратов типа «Шахед». Сейчас мы отслеживаем такое определенное затишье, когда враг не использует массированные комбинированные удары, а применяет только «Шахеды» для разведки территории и поражения нашей критической инфраструктуры. К сожалению, сейчас враг очень интенсивно наносит удары по Харькову. Использует для этого все имеющиеся у него силы и средства. Наиболее эффективное противодействие этому может быть только системы ПВО типа «Patriot», конечно, они позволят нам бороться с носителями и, прежде всего, оказывать психологическое давление на пилотов, которые подлетают близко к линии столкновения и сбрасывают эти КАБы на наши города», — сказал Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас враг интенсивно наносит удары по Харькову. Для этого оккупанты используют все силы и средства, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире нацмарафона.".