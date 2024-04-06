Харьков сегодня защищен, не с точки зрения неба — Зеленский о вбросах и КАБах

Харьков на сегодня не находится в опасности, заявил в интервью в эфире нацмарафона президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятности наступления войск РФ на город.

«Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба. О противовоздушной обороне и щите, защищающем наших харьковчан, проговорим позже. Что касается оборонительных рубежей, что касается нашего войска, то сегодня Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель, россияне это не скрывают. Весь восток. И не только восток, и юг нашего государства. Такие города, как Харьков, Краматорск. Желанная цель — это понятно. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковскую область», — заверил Зеленский.

Он добавил, что информация о наземных угрозах для Харькова является вбросом россиян.

«У них очень подготовленная и профессиональная дезинформационная политика. Они действительно переводят войска в том или ином направлении, потом их снимают, сами фотографируют. Имеют и спутник, и различные форматы съемок. Распространяют эту информацию через западных партнеров, западные СМИ, украинские СМИ. Мы даже иногда с вами не знаем, что помогаем», — отметил президент.

Что касается угроз с воздуха, то, по словам Зеленского, защита против КАБов должна быть комбинированной — это ПВО и авиация. Президент констатировал, что после того, как украинские защитники начали сбивать российские истребители, враг начал совершенствовать боеприпасы, чтобы сбрасывать их с большего расстояния.

«Мы должны увеличивать количество дальнобойных систем ПВО. Это первое. И другое оружие против КАБов у нас разрабатывается, отечественное. Не буду говорить, какое. Пока что, если можно. Третье направление, наверное, истребители. Потому что в небе надо бороться также», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что анонсированная на этот год помощь партнеров в виде истребителей F-16 может покрыть лишь 10% потребности Украины, поэтому защита должна быть комбинированной, с параллельным применением средств ПВО.