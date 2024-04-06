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Харків сьогодні захищений, не з точки зору неба – Зеленський про вкиди і КАБи

Політика 22:18   06.04.2024
Олена Нагорна
Харків сьогодні захищений, не з точки зору неба – Зеленський про вкиди і КАБи

Харків на сьогодні не перебуває в небезпеці, заявив в інтерв’ю в етері нацмарафону президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо ймовірності наступу військ РФ на місто. 

“Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба. Про протиповітряну оборону і щит, що захищає наших харків’ян, проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, то сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, росіяни це не скривають. Весь схід. І не тільки схід, і південь нашої держави. Такі міста, як Харків, Краматорськ. Бажана ціль – це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину”, – сказав Зеленський.

Він додав, що інформація щодо наземних загроз для Харкова є вкидом росіян.

“У них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають і супутник, і різні формати зйомок. Розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, західні ЗМІ, українські ЗМІ. Ми навіть іноді з вами не знаємо, що допомагаємо”, – зазначив президент.

Щодо загроз з повітря, то, за словами Зеленського, захист зокрема проти КАБів має бути комбінованим – це ППО та авіація. Президент констатував, що після того, як українські захисники почали збивати російські винищувачі, ворог почав вдосконалювати боєприпаси, аби скидати їх з більшої відстані.

“Ми повинні збільшувати кількість далекобійних систем ППО. Це перше. Й інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна. Не буду говорити, яка. Поки що, якщо можна. Третій напрямок, напевно, винищувачі. Тому що в небі треба боротися також”, – сказав Зеленський.

При цьому він додав, що анонсована на цей рік допомога партнерів у вигляді винищувачів F-16 може покрити лише 10% потреби України, тому захист має бути комбінованим, з паралельним застосуванням засобів ППО.

Читайте також: “Надважливо посилити ППО”: Зеленський відреагував на удар по Харкову

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 22:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків на сьогодні не перебуває в небезпеці, заявив президент Володимир Зеленський".