Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ

Наразі ворог інтенсивно завдає ударів по Харкову. Для цього окупанти використовують усі наявні сили і засоби, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону.

«Ворог постійно продовжує атакувати прифронтові території, а саме Харківщину, Запорізьку область, Херсонщину, використовуючи для цього і керовані авіабомби і ЗРК С-300, які перепрограмовані для ураження саме наземних цілей, а не для ураження тих цілей, які є в повітрі. Також по використанню апаратів типу «Шахед». Зараз ми прослідковуємо таке певне затишшя, коли ворог не використовує масованих комбінованих ударів, а застосовує лише «шахеди» для розвідування території та ураження нашої критичної інфраструктури. На жаль, зараз ворог дуже інтенсивно завдає ударів по Харкову. Використовує для цього всі наявні сили і засоби, які у нього є. Найбільш ефективна протидія цьому може бути лише системи ППО типу «Patriot», звісно вони дозволять нам боротися з носіями і перш за все чинити психологічний тиск на пілотів, які підлітають близько до лінії зіткнення та скидають ці КАБи на наші міста», – сказав Євлаш.