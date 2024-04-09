Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ
Наразі ворог інтенсивно завдає ударів по Харкову. Для цього окупанти використовують усі наявні сили і засоби, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону.
«Ворог постійно продовжує атакувати прифронтові території, а саме Харківщину, Запорізьку область, Херсонщину, використовуючи для цього і керовані авіабомби і ЗРК С-300, які перепрограмовані для ураження саме наземних цілей, а не для ураження тих цілей, які є в повітрі. Також по використанню апаратів типу «Шахед». Зараз ми прослідковуємо таке певне затишшя, коли ворог не використовує масованих комбінованих ударів, а застосовує лише «шахеди» для розвідування території та ураження нашої критичної інфраструктури. На жаль, зараз ворог дуже інтенсивно завдає ударів по Харкову. Використовує для цього всі наявні сили і засоби, які у нього є. Найбільш ефективна протидія цьому може бути лише системи ППО типу «Patriot», звісно вони дозволять нам боротися з носіями і перш за все чинити психологічний тиск на пілотів, які підлітають близько до лінії зіткнення та скидають ці КАБи на наші міста», – сказав Євлаш.
Читайте також: Харків сьогодні захищений, не з точки зору неба – Зеленський про вкиди і КАБи
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воздушные силы, евлаш, ЗСУ, КАБ, пво, С-300, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Що може захистити Харків від «прильотів» КАБів, повідомили у ПС ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 15:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі ворог інтенсивно завдає ударів по Харкову. Для цього окупанти використовують усі наявні сили і засоби, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері нацмарафону.".