Один із кінотеатрів завтра відновить роботу в Харкові

Кінотеатр Palladium Cinema у Харкові, який не працював із початку повномасштабної війни, знову відкриється для глядачів 15 грудня.

Як повідомляється на сторінці закладу в Instagram, поки працюватиме один поверх, і глядачі вже зараз можуть придбати квитки на фільм “Аватар-2”.

Із нагоди відкриття у Palladium оголосили акцію: той, хто придбає два квитки до 18 грудня та назве на касі режисера “Аватара-2”, отримає сертифікат на ще один похід у кіно.