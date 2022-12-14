Один із кінотеатрів завтра відновить роботу в Харкові
Кінотеатр Palladium Cinema у Харкові, який не працював із початку повномасштабної війни, знову відкриється для глядачів 15 грудня.
Як повідомляється на сторінці закладу в Instagram, поки працюватиме один поверх, і глядачі вже зараз можуть придбати квитки на фільм “Аватар-2”.
Із нагоди відкриття у Palladium оголосили акцію: той, хто придбає два квитки до 18 грудня та назве на касі режисера “Аватара-2”, отримає сертифікат на ще один похід у кіно.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 18:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кінотеатр Palladium Cinema у Харкові, який не працював із початку повномасштабної війни, знову відкриється для глядачів 15 грудня.".