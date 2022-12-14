Один из кинотеатров завтра возобновит работу в Харькове

Кинотеатр Palladium Cinema в Харькове, который не работал с начала полномасштабной войны, снова откроется для зрителей 15 декабря.

Как сообщается на странице заведения в Instagram, пока будет работать один этаж, и зрители уже сейчас могут приобрести билеты на фильм «Аватар-2».

По случаю открытия в Palladium объявили акцию: тот, кто купит два билета до 18 декабря и назовет на кассе режиссера «Аватара-2», получит сертификат на еще один поход в кино.