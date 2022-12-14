Один из кинотеатров завтра возобновит работу в Харькове
Фото: Palladium Cinema
Кинотеатр Palladium Cinema в Харькове, который не работал с начала полномасштабной войны, снова откроется для зрителей 15 декабря.
Как сообщается на странице заведения в Instagram, пока будет работать один этаж, и зрители уже сейчас могут приобрести билеты на фильм «Аватар-2».
По случаю открытия в Palladium объявили акцию: тот, кто купит два билета до 18 декабря и назовет на кассе режиссера «Аватара-2», получит сертификат на еще один поход в кино.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кинотеатр Palladium Cinema в Харькове, который не работал с начала полномасштабной войны, снова откроется для зрителей 15 декабря.".