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Один из кинотеатров завтра возобновит работу в Харькове

Культура 18:35   14.12.2022
Елена Нагорная
Один из кинотеатров завтра возобновит работу в Харькове Фото: Palladium Cinema

Кинотеатр Palladium Cinema в Харькове, который не работал с начала полномасштабной войны, снова откроется для зрителей 15 декабря.

Как сообщается на странице заведения в Instagram, пока будет работать один этаж, и зрители уже сейчас могут приобрести билеты на фильм «Аватар-2».

По случаю открытия в Palladium объявили акцию: тот, кто купит два билета до 18 декабря и назовет на кассе режиссера «Аватара-2», получит сертификат на еще один поход в кино.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 18:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кинотеатр Palladium Cinema в Харькове, который не работал с начала полномасштабной войны, снова откроется для зрителей 15 декабря.".