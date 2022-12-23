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У звільненій Балаклії знову зазвучало «Українське радіо»

Суспільство 16:07   23.12.2022
Оксана Якушко
У звільненій Балаклії знову зазвучало «Українське радіо»

“Українське радіо” частково відновило мовлення у Балаклії на хвилі 104.9 FM, повідомила ХОВА.

Передачі Суспільного мовника звучать у такий час: з 7:00 до 10:00; з 12:00 до 14:00; з 17:00 до 19:00; з 21:00 до 00:00.

В інший час можна прослухати музичні програми радіо «Слобожанське ФМ», яке здійснює ретрансляцію «Українського радіо» разом з телемарафоном «Єдині новини».

Трансляція Харківської радіостудії Суспільного відбувається о 12:35 і о 17:35 у будні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 16:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Українське радіо” частково відновило мовлення у Балаклії на хвилі 104.9 FM, повідомила ХОВА.".