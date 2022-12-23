В освобожденной Балаклее снова зазвучало «Украинское радио»
«Украинское радио» частично возобновило вещание в Балаклее на волне 104.9 FM, сообщила ХОВА.
Передачи Общественного вещателя звучат в следующее время: с 7:00 до 10:00; с 12:00 до 14:00; с 17:00 до 19:00; с 21:00 до 00:00.
В другое время можно прослушать музыкальные программы радио «Слобожанское ФМ», осуществляющее ретрансляцию «Украинского радио» вместе с телемарафоном «Единые новости».
Трансляция Харьковской радиостудии Общественного проходит в 12:35 и в 17:35 в будни.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 16:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Украинское радио» частично возобновило вещание в Балаклее на волне 104.9 FM, сообщила ХОВА.".