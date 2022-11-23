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Россияне пытаются распространять пропаганду на наших радиоволнах — Синегубов

Происшествия 22:41   23.11.2022
Елена Нагорная
Россияне пытаются распространять пропаганду на наших радиоволнах — Синегубов Фото: Олег Синегубов

«По-преступному обесточив Харьковщину, россияне пытаются распространять свои лживые пропагандистские призывы на наших радиоволнах», пишет председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, захватчики продолжают терроризировать украинское население и на информационном фронте.

«Жителей просим доверять только официальной информации. Мы не должны реагировать на жалкие провокации россиян», — отметил председатель ХОВА.

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Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, коммунальные службы и энергетики постараются вернуть свет за ночь, а отопление перезапустят. В Харькове и области открыто около 300 «пунктів незламності» — мест, где каждый в случае длительного отключения света может согреться и подзарядить телефон.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«По-преступному обесточив Харьковщину, россияне пытаются распространять свои лживые пропагандистские призывы на наших радиоволнах», пишет председатель ОВА Олег Синегубов.".