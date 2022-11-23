Ситуация с мобильной связью и интернетом. Информация Минцифры

Базовые станции и операторы фиксированной связи по возможности перешли на генераторы, а мобильные операторы, где работают вышки, — перегружены трафиком.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, из-за массированных ракетных ударов российских террористов во многих регионах упал интернет-трафик.

«Команда Минцифры централизованно помогает организовать подвоз дизельного топлива и решение других операционных задач. Вызов, который не видела ни одна страна в сфере телекоммуникации. Как и в других сферах. Пройдем его. Четко знаем, что делать, работаем», — написал Федоров.

Напомним, что около 14:30 по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. В Харькове остановился метрополитен и наземный электротранспорт, на маршруты вывели дополнительные автобусы. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, коммунальные службы и энергетики постараются вернуть свет за ночь, а отопление перезапустят. В Харькове и области открыто около 300 «пунктів незламності» — мест, куда каждый может прийти в случае длительного отключения света.