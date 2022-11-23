Ситуація з мобільним зв’язком та інтернетом. Інформація Мінцифри

Базові станції та оператори фіксованого зв’язку по можливості перейшли на генератори, а мобільні оператори, де працюють вежі, – перевантажені трафіком.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах впав інтернет-трафік.

“Команда Мінцифри централізовано допомагає організувати підвезення дизельного палива та вирішення інших операційних завдань. Виклик, який не бачила жодна країна у сфері телекомунікації. Як і в інших сферах. Пройдемо його. Чітко знаємо, що робити, працюємо”, – написав Федоров.

Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, комунальні служби та енергетики намагатимуться повернути світло за ніч, а опалення перезапустять. У Харкові та області відкрито близько 300 «пунктів незламності» — місць, куди кожен може прийти у разі тривалого вимкнення світла.