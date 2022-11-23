Росіяни намагаються поширювати пропаганду на наших радіохвилях – Синєгубов
“Злочинно знеструмивши Харківщину, росіяни намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях”, пише голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, загарбники продовжують тероризувати українське населення й на інформаційному фронті.
“Жителів просимо довіряти лише офіційній інформації. Ми не маємо реагувати на жалюгідні провокації росіян”, – зазначив голова ХОВА.
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Нагадаємо, що близько 14:30 по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. У Харкові зупинився метрополітен та наземний електротранспорт, на маршрути вивели додаткові автобуси. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, комунальні служби та енергетики намагатимуться повернути світло за ніч, а опалення перезапустять. У Харкові та області відкрито близько 300 «пунктів незламності» — місць, де кожен може зігрітися та підзарядити телефон.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 22:41;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Злочинно знеструмивши Харківщину, росіяни намагаються поширювати свої брехливі пропагандистські заклики на наших радіохвилях”, пише голова ОВА Олег Синєгубов.".