“Горить авто”: у Харкові копи допомогли загасити пожежу в машині (відео)
3 січня на вулиці Новгородській у Харкові спалахнув автомобіль, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Інспектори Антон Кулаков, Олександр Лінд і Максим Єрмолаєв першими прибули на місце. Небайдужі водії й перехожі вже почали приборкувати вогонь, але дарма. Патрульні зреагували миттєво. Схопили вогнегасник й кинулися на допомогу. Завдяки швидким й злагодженим діями інспекторів та небайдужих людей пожежу вдалося приборкати”, – розповіли правоохоронці.
Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області
Патрульні закликали водіїв перевіряти стан машини щоразу, коли сідаєш за кермо.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 17:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 січня на вулиці Новгородській у Харкові спалахнув автомобіль, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.".