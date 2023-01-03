“Горить авто”: у Харкові копи допомогли загасити пожежу в машині (відео)

3 січня на вулиці Новгородській у Харкові спалахнув автомобіль, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Інспектори Антон Кулаков, Олександр Лінд і Максим Єрмолаєв першими прибули на місце. Небайдужі водії й перехожі вже почали приборкувати вогонь, але дарма. Патрульні зреагували миттєво. Схопили вогнегасник й кинулися на допомогу. Завдяки швидким й злагодженим діями інспекторів та небайдужих людей пожежу вдалося приборкати”, – розповіли правоохоронці.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області

Патрульні закликали водіїв перевіряти стан машини щоразу, коли сідаєш за кермо.