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“Горить авто”: у Харкові копи допомогли загасити пожежу в машині (відео)

Події 17:42   03.01.2023
Олена Нагорна
“Горить авто”: у Харкові копи допомогли загасити пожежу в машині (відео)

3 січня на вулиці Новгородській у Харкові спалахнув автомобіль, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Інспектори Антон Кулаков, Олександр Лінд і Максим Єрмолаєв першими прибули на місце. Небайдужі водії й перехожі вже почали приборкувати вогонь, але дарма. Патрульні зреагували миттєво. Схопили вогнегасник й кинулися на допомогу. Завдяки швидким й злагодженим діями інспекторів та небайдужих людей пожежу вдалося приборкати”, – розповіли правоохоронці.

Відео: Управління патрульної поліції у Харківській області

Патрульні закликали водіїв перевіряти стан машини щоразу, коли сідаєш за кермо.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 17:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 січня на вулиці Новгородській у Харкові спалахнув автомобіль, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.".