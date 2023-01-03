«Горит авто»: в Харькове копы помогли потушить пожар в машине (видео)
3 января на улице Новгородской в Харькове загорелся автомобиль, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Инспекторы Антон Кулаков, Александр Линд и Максим Ермолаев первыми прибыли на место. Неравнодушные водители и прохожие уже начали укрощать огонь, но тщетно. Патрульные среагировали мгновенно. Схватили огнетушитель и бросились на помощь. Благодаря быстрым и слаженным действиями инспекторов и неравнодушных людей пожар удалось укротить», — рассказали правоохранители.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Также патрульные призвали водителей проверять состояние машины каждый раз, когда садишься за руль.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 января на улице Новгородской в Харькове загорелся автомобиль, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".