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«Горит авто»: в Харькове копы помогли потушить пожар в машине (видео)

Происшествия 17:42   03.01.2023
Елена Нагорная
«Горит авто»: в Харькове копы помогли потушить пожар в машине (видео)

3 января на улице Новгородской в Харькове загорелся автомобиль, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы Антон Кулаков, Александр Линд и Максим Ермолаев первыми прибыли на место. Неравнодушные водители и прохожие уже начали укрощать огонь, но тщетно. Патрульные среагировали мгновенно. Схватили огнетушитель и бросились на помощь. Благодаря быстрым и слаженным действиями инспекторов и неравнодушных людей пожар удалось укротить», — рассказали правоохранители.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Также патрульные призвали водителей проверять состояние машины каждый раз, когда садишься за руль.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 января на улице Новгородской в Харькове загорелся автомобиль, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".