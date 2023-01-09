У Харкові зараз працюють 173 супермаркети – перелік доступних для покупців
Наразі у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів, зазначають у мерії міста.
Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» та ін. Загалом працюють 173 супермаркети та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» та ін.).
Також працюють близько 370 аптек (зокрема, аптечні мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» та ін.).
Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах міста.
На сьогодні функціонують 44 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова – Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський.
У випадку тривалого відключення електроенергії відкриті 915 продовольчих магазинів, 70 магазинів непродовольчих товарів, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів, зазначають у мерії міста.".