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У Харкові зараз працюють 173 супермаркети – перелік доступних для покупців

Суспільство 16:51   09.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові зараз працюють 173 супермаркети – перелік доступних для покупців

Наразі у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів, зазначають у мерії міста.

Повністю або частково відновили роботу мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» та ін. Загалом працюють 173 супермаркети та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Кулиничі», «Свіжина», «Галя балувана», «Агромол» та ін.).

Також працюють близько 370 аптек (зокрема, аптечні мережі: «9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муніципальна аптека» та ін.).

Для потреб власників домашніх тварин працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарні клініки у всіх районах міста.

На сьогодні функціонують 44 з 53 харківських ринків та торговельних майданчиків, у тому числі найбільші продовольчі ринки Харкова – Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський.

У випадку тривалого відключення електроенергії відкриті 915 продовольчих магазинів, 70 магазинів непродовольчих товарів, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарних клінік та 26 зоомагазинів.

Читайте також: Які супермаркети, ринки та ТРЦ працюють у Харкові у грудні (список)

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові немає дефіциту продуктів харчування, товарів першої необхідності, питної води, гігієнічних засобів, зазначають у мерії міста.".