В Харькове работают 173 супермаркета — список доступных магазинов

Сейчас в Харькове нет дефицита продуктов питания, товаров первой необходимости, питьевой воды, гигиенических средств, отмечают в мэрии города.

Полностью или частично возобновили работу сети супермаркетов «Класс», «Рост», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет», «Метро» и т.д. Всего работают 173 супермаркета и большое количество продовольственных магазинов («Посад», «Кулиничи», «Свежесть», «Галя балованная», «Агромол» и др.).

Также работают около 370 аптек (в частности, аптечные сети: «9-1-1», «Копейка», «АНЦ», «МедСервис», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», КП «Муниципальная аптека»).

Для нужд владельцев домашних животных работают 76 зоомагазинов и 32 ветеринарные клиники во всех районах города.

На сегодня функционируют 44 из 53 харьковских рынков и торговых площадок, в том числе крупнейшие продовольственные рынки Харькова — Конный, Центральный, Тракторозаводский, Новосалтовский.

В случае длительного отключения электроэнергии открыто 915 продовольственных магазинов, 70 магазинов непродовольственных товаров, 190 аптек, 68 АЗС, 11 ветеринарных клиник и 26 зоомагазинов.