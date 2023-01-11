На пожежі у Харкові загинула жінка – ДСНС
У ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталося 19 пожеж, із них чотири – через бойові дії.
При цьому мешканка Харкова загинула на звичайній, побутовій пожежі.
“Під час пожежі, що сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, загинула 80-річна жінка. Загоряння виникло о 15:37 в одній із квартир житлового будинку на вул. Гризодубова, 63, у Харкові”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще на одній пожежі – у Циркунах – бійці ДСНС врятували життя 60-річного чоловіка. Імовірно, квартира двоповерхівки, господаря якої витягали з вогню, спалахнула через необережність під час куріння.
Пожежі через обстріли трапилися: у Дворічній Куп’янського району, селі Олександрівка Богодухівського району та дві – в Київському районі Харкова.
“Горіли торгові павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава”, – уточнили рятувальники.
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Нагадаємо, після удару по Харкову з РСЗВ “Смерч” у місті виникла масштабна пожежа на складах із піротехнікою. Внаслідок цього вночі харків’яни спостерігали масштабний несанкціонований феєрверк.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталося 19 пожеж, із них чотири – через бойові дії".