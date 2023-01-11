Live
  • Середа 11.01.2023
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.2
    • 🟢

На пожежі у Харкові загинула жінка – ДСНС

Події 09:17   11.01.2023
Оксана Горун
На пожежі у Харкові загинула жінка – ДСНС

У ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталося 19 пожеж, із них чотири – через бойові дії.

При цьому мешканка Харкова загинула на звичайній, побутовій пожежі.

“Під час пожежі, що сталося внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, загинула 80-річна жінка. Загоряння виникло о 15:37 в одній із квартир житлового будинку на вул. Гризодубова, 63, у Харкові”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще на одній пожежі – у Циркунах – бійці ДСНС врятували життя 60-річного чоловіка. Імовірно, квартира двоповерхівки, господаря якої витягали з вогню, спалахнула через необережність під час куріння.

Пожежі через обстріли трапилися: у Дворічній Куп’янського району, селі Олександрівка Богодухівського району та дві – в Київському районі Харкова.

“Горіли торгові павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава”, – уточнили рятувальники.

Читайте також:  Нічний “приліт” по складу феєрверків у Харкові: опубліковані фото та відео

Нагадаємо, після удару по Харкову з РСЗВ “Смерч” у місті виникла масштабна пожежа на складах із піротехнікою. Внаслідок цього вночі харків’яни спостерігали масштабний несанкціонований феєрверк.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:28
Російська армія атакувала на Харківщині – Генштаб (мапа)
20:59
Три об’єкти інфраструктури пошкодив ворог за добу на Харківщині – Мельник
20:40
Бійці ДСНС гасили палаючий будинок у Харкові та виявили труп (фото)
18:18
Вовчанськ, Дворічну та ще 14 населених пунктів обстріляла армія РФ – Генштаб
08:49
За добу на Харківщині семеро поранених та двоє загиблих – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На пожежі у Харкові загинула жінка – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що за добу на Харківщині сталося 19 пожеж, із них чотири – через бойові дії".