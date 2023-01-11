На пожаре в Харькове погибла женщина — ГСЧС
В ГСЧС сообщили, что за сутки на Харьковщине случилось 19 пожаров, из них четыре — из-за боевых действий.
При этом жительница Харькова погибла на обычном, бытовом, пожаре.
«Во время пожара, произошедшего в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, погибла 80-летняя женщина. Возгорание возникло в 15:37 в одной из квартир жилого дома по ул. Гризодубова, 63, в Харькове», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще на одном пожаре — в Циркунах — бойцы ГСЧС спасли жизнь 60-летнего мужчины. Предположительно, квартира двухэтажки, хозяина которой вытаскивали из огня, загорелась из-за неосторожности во время курения.
Пожары из-за обстрелов случились: в Двуречной Купянского района, селе Александровка Богодуховского района и два — в Киевском районе Харькова.
«Горели торговые павильоны, автомобили, складское здание и сухая трава», — уточнили спасатели.
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Напомним, после удара по Харькову из РСЗО «Смерч» в городе возник масштабный пожар на складах с пиротехникой. В результате ночью харьковчане наблюдали масштабный несанкционированный фейерверк.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что за сутки на Харьковщине случилось 19 пожаров, из них четыре — из-за боевых действий".