Генштаб: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і 12 сіл обстріляв ворог на Харківщині
Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка.
Читайте також: Прокуратура: Сьогодні по Харківщині вдарили «Градом», є дві загиблі
На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове.
Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і 12 сіл обстріляв ворог на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 18:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".