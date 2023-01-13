Генштаб: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну і 12 сіл обстріляв ворог на Харківщині

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове.

Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.