Купянск, Волчанск, Двуречную и 12 сел обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка.

На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.