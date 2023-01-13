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Купянск, Волчанск, Двуречную и 12 сел обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:40   13.01.2023
Елена Нагорная
Купянск, Волчанск, Двуречную и 12 сел обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка.

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На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое.

Существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 18:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".