Терехов відповів, чи стане Харків “маленьким Ізраїлем” із “Залізним куполом”

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю ВВС розповів про руйнування в Харкові та перспективи подальшого життя та розвитку міста поблизу кордону з РФ.

Зокрема, журналісти запитали мера Харкова про те, чи бачить він у майбутньому місто “маленьким Ізраїлем, захищеним “Залізним куполом”, з кількома бригадами ЗСУ, розташованими ближче до російського кордону”.

“Радше не Харків, а прикордонні райони. Насправді у будь-якому разі буде створено систему безпеки. І те, що стоятимуть війська, – ну, стоятимуть війська. Будуть по кордону перебувати військові – так, будуть військові. Звичайно, буде ППО. Все буде, у цьому нічого страшного”, – вважає Терехов.

Щодо самої ізраїльської системи ППО “Залізний купол”, передачу якої Україні не виключає прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, то в Харкові вона не завадила б.

“Дуже б хотілося б, щоб це був Харків. Але треба чітко розуміти, що дасть цей “Залізний купол”, від яких типів ракет він нас захищатиме. Давайте спочатку розберемося, що мається на увазі під терміном “Залізний купол”, і після цього будемо про нього розмовляти”, — прокоментував подібну перспективу Ігор Терехов.

Він також навів останні дані щодо руйнувань у Харкові внаслідок російських обстрілів. Пошкодження різного ступеня отримали 4,5 тисячі будинків.

“З цих 4500 – 500 не підлягають відновленню. Не можна сказати, що є якийсь район Харкова, який не постраждав би, постраждали всі. Спочатку дуже постраждали так звані П’ятихатки – це біля Кільцевої дороги у напрямку до Білгорода. Їх обстрілювали просто катастрофічно. Потім паралельно обстрілювали Рогань – вони (росіяни) стояли на Малій Рогані і палили в житлові будинки “Градами”, “Солнцепеками”, всім чим завгодно. Ну і, звичайно, глобальні руйнування – Північна Салтівка. Мені здається, там немає жодного будинку, який не був би пошкодженим. Одна зі шкіл на Північній Салтівці – вісімнадцять прильотів, ви уявляєте? Жодного класу немає цілого”, – поділився Терехов.

Без житла через “освободителей” із РФ залишилося близько 150 тисяч харків’ян, а збитки, зазнані містом, оцінюють у понад 9 млрд доларів. Після кожного прильоту ця сума збільшується. Попри бойові дії, що тривають, у місті, за даними мера, вже відновили 185 пошкоджених будинків. Продовжують планувати глобальну реконструкцію після війни. Зокрема – реконструювати, а не зносити повністю планують розбиту ракетним ударом будівлю ХОВА на площі Свободи.

“Я звернувся до того ж лорда Фостера з тим, щоб він розробив нам проєкт, подібний до того, який він створив для Рейхстагу – коли одна стіна залишається, а за нею вже зовсім інша, сучасна будівля. Це буде цікаво”, – розповів мер Харкова.

Він повторив також інформацію про своє бачення майбутнього ринку “Барабашово”, частину якого знищено пожежею.

“Там буде частину відведено під ринок, але вже зовсім іншого формату. Там буде науковий парк. Буде дорога, яка з’єднує цю частину міста з центром, вона потрібна. І буде нормальний, цивілізований ринок, уже не такого розміру (як зараз), але люди на ньому працюватимуть у комфортніших умовах”, – повідомив Терехов.

Раніше ми інформували, що все в тому ж інтерв’ю мер Харкова повідомив про поступове повернення бізнесу до міста. Так, за даними Терехова, вже переїхали деякі ІТ- та логістичні компанії, які виїжджали на Західну Україну на початку російського вторгнення.