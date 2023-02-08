Терехов ответил, станет ли Харьков «маленьким Израилем» с «Железным куполом»

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью ВВС рассказал о разрушениях в Харькове и перспективах дальнейшей жизни и развития города вблизи границы с РФ.

В частности журналисты спросили мэра Харькова о том, видит ли он в будущем город «маленьким Израилем, защищенным «Железным куполом», с несколькими бригадами ВСУ, расположенными ближе к российской границе».

«Скорее, не Харьков, а приграничные районы. На самом деле, в любом случае, будет создана система безопасности. И то, что будут стоять войска, – ну, будут стоять войска. Будут по границе находиться военные – да, будут военные. Конечно, будет ПВО. Все будет, в этом ничего страшного», — считает Терехов.

Что касается самой израильской системы ПВО «Железный купол», передачу которой Украине не исключает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, то в Харькове она бы не помешала.

«Очень бы хотелось, чтобы это был Харьков. Но надо четко понимать, что даст этот «Железный купол», от каких типов ракет он будет нас защищать. Давайте сначала разберемся, что подразумевается под термином «Железный купол», и после этого будем о нем разговаривать», — прокомментировал подобную перспективу Игорь Терехов.

Он также привел последние данные относительно разрушений в Харькове в результате российских обстрелов. Повреждения различной степени получили 4,5 тысячи домов.

«Из этих 4500 – 500 не подлежат восстановлению. Нельзя сказать, что есть какой-то район Харькова, который бы не пострадал. Пострадали все. Сначала очень пострадали так называемые Пятихатки – это у Окружной дороги по направлению к Белгороду. Их обстреливали просто катастрофически. Затем параллельно обстреливали Рогань – они (россияне) стояли на Малой Рогани и палили по жилым домам «Градами», «Солнцепеками», всем чем угодно. Ну и, конечно, глобальные разрушения – Северная Салтовка. Мне кажется, там нет ни одного дома, который не был бы поврежден. Одна из школ на Северной Салтовке – восемнадцать прилетов, вы представляете? Ни одного класса нет целого», — поделился Терехов.

Без жилья из-за «освободителей» из РФ осталось около 150 тысяч харьковчан, а убытки, понесенные городом, оценивают в более чем 9 млрд долларов. После каждого «прилета» эта сумма увеличивается. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, в городе, по данным мэра, уже восстановили 185 поврежденных домов. Продолжают строить планы глобальной реконструкции после войны. В частности — реконструировать, а не сносить полностью планируют разбитое ракетным ударом здание ХОВА на площади Свободы.

«Я обратился к тому же лорду Фостеру с тем, чтобы он разработал нам проект, подобный тому, который он создал для Рейхстага – когда одна стена остается, а за ней уже совсем другое, современное здание. Это будет любопытно», — рассказал мэр Харькова.

Он повторил и информацию о своем видении будущего рынка «Барабашово», часть которого уничтожена пожаром.

«Там будет часть отведена под рынок, но уже совсем другого формата. Там будет научный парк. Будет дорога, соединяющая эту часть города с центром, она нужна. И будет нормальный, цивилизованный рынок, уже не такого размера (как сейчас), но люди на нем будут работать в более комфортных условиях», — сообщил Терехов.

Ранее мы информировали, что все в том же интервью мэр Харькова сообщил о постепенном возвращении бизнеса в город. Так, по данным Терехова, уже переехали некоторые ІT- и логистические компании, которые выезжали на Западную Украину в начале российского вторжения.