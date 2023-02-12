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У Харкові на пожежі загинули троє людей (фото)

Події 09:45   12.02.2023
Оксана Горун
У Харкові на пожежі загинули троє людей (фото)

Трагічна НП сталася вночі 12 лютого у Харкові – горів приватний будинок на вул. Гребенюківській, 55.

Виклик рятувальникам надійшов о 1:24 ночі 12 лютого.

“За викликом відразу виїхало 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах та додатково відділення рятувальників Луганського гарнізону ДСНС. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила площу у 200 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей, особи яких наразі встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Вогонь локалізували о 2:20, а повністю ліквідували о 5:21.

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“На місці події працювало 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС.

У Харкові на пожежі загинули троє людей 12 лютого 2023 2

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагічна НП сталася вночі 12 лютого у Харкові – горів приватний будинок на вул. Гребенюківській, 55".