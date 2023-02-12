У Харкові на пожежі загинули троє людей (фото)
Трагічна НП сталася вночі 12 лютого у Харкові – горів приватний будинок на вул. Гребенюківській, 55.
Виклик рятувальникам надійшов о 1:24 ночі 12 лютого.
“За викликом відразу виїхало 4 відділення Служби порятунку на автоцистернах та додатково відділення рятувальників Луганського гарнізону ДСНС. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила площу у 200 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей, особи яких наразі встановлюється”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь локалізували о 2:20, а повністю ліквідували о 5:21.
“На місці події працювало 5 одиниць техніки та 25 рятувальників ДСНС. Причина пожежі встановлюється”, – зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагічна НП сталася вночі 12 лютого у Харкові – горів приватний будинок на вул. Гребенюківській, 55".