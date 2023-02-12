Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про масштабну пожежу (фото)
Пожежу на місці “прильоту” в Харкові вночі гасили 37 рятувальників та вісім одиниць техніки, інформують у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Близько 23:00 ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харкову. Внаслідок чого сталась пожежа у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 кв.м. 1 чоловік зазнав травм і поранень, його госпіталізували до обласної клінічної лікарні”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь локалізували о 00:30, а повністю загасили о 04:26.
Читайте також: Авіаобстріл Вовчанська: Ворог зруйнував понад 10 будинків
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Харкову трьома ракетами С-300. Пошкодження отримало одне з підприємств. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про масштабну пожежу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на місці “прильоту” в Харкові вночі гасили 37 рятувальників та вісім одиниць техніки, інформують у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області".