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Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про масштабну пожежу (фото)

Події 09:00   12.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про масштабну пожежу (фото)

Пожежу на місці “прильоту” в Харкові вночі гасили 37 рятувальників та вісім одиниць техніки, інформують у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 23:00 ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харкову. Внаслідок чого сталась пожежа у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 кв.м. 1 чоловік зазнав травм і поранень, його госпіталізували до обласної клінічної лікарні”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа після ракетного удару по Харкову 11 лютого 3

Вогонь локалізували о 00:30, а повністю загасили о 04:26.

Пожежа після ракетного удару по Харкову 11 лютого

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Харкову трьома ракетами С-300.  Пошкодження отримало одне з підприємств. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 09:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на місці “прильоту” в Харкові вночі гасили 37 рятувальників та вісім одиниць техніки, інформують у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області".