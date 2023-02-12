Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про масштабну пожежу (фото)

Пожежу на місці “прильоту” в Харкові вночі гасили 37 рятувальників та вісім одиниць техніки, інформують у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Близько 23:00 ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харкову. Внаслідок чого сталась пожежа у складській будівлі приватного підприємства на площі 800 кв.м. 1 чоловік зазнав травм і поранень, його госпіталізували до обласної клінічної лікарні”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь локалізували о 00:30, а повністю загасили о 04:26.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог ударив по Харкову трьома ракетами С-300. Пошкодження отримало одне з підприємств. Також було зафіксовано влучання в депо “Нової пошти”.