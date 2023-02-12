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Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о масштабном пожаре (фото)

Происшествия 09:00   12.02.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о масштабном пожаре (фото)

Пожар на месте «прилета» в Харькове ночью тушили 37 спасателей и восемь единиц техники, информируют в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 23:00 враг нанес очередной ракетный удар по г. Харькову. В результате произошел пожар в складском здании частного предприятия на площади 800 кв. м. Один человек получил травмы и ранения, его госпитализировали в областную клиническую больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар после ракетного удара по Харькову 11 февраля 3

Огонь локализовали в 00:30, а полностью потушили в 04:26.

Пожар после ракетного удара по Харькову 11 февраля

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300.  Повреждение получило одно из предприятий. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 09:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на месте «прилета» в Харькове ночью тушили 37 спасателей и восемь единиц техники, информируют в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".