Ракетный удар по Харькову: ГСЧС сообщила о масштабном пожаре (фото)

Пожар на месте «прилета» в Харькове ночью тушили 37 спасателей и восемь единиц техники, информируют в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 23:00 враг нанес очередной ракетный удар по г. Харькову. В результате произошел пожар в складском здании частного предприятия на площади 800 кв. м. Один человек получил травмы и ранения, его госпитализировали в областную клиническую больницу», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь локализовали в 00:30, а полностью потушили в 04:26.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил по Харькову тремя ракетами С-300. Повреждение получило одно из предприятий. Также было зафиксировано попадание в депо «Новой почты».