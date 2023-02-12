В Харькове на пожаре погибли три человека (фото)
Трагическое ЧП случилось ночью 12 февраля в Харькове — горел частный дом на ул. Гребенюковской, 55.
Вызов спасателям поступил в 1:24 ночи 12 февраля.
«По вызову сразу выехали 4 отделения Службы спасения на автоцистернах и дополнительно — отделение спасателей Луганского гарнизона ГСЧС. На момент прибытия пожарных пожар охватил площадь в 200 кв. м. Горели внутренние помещения и крыша жилого дома. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. В очаге пожара спасатели обнаружили тела трех человек, личность которых устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь локализовали в 2:20, а полностью ликвидировали в 5:21.
«На месте происшествия работало 5 единиц техники и 25 спасателей ГСЧС. Причина пожара устанавливается», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагическое ЧП случилось ночью 12 февраля в Харькове — горел частный дом на ул. Гребенюковской, 55".