Харківський Kraken знищив дві вежі в Росії, які блокували оборону ЗСУ (відео)
У харківському спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken заявили, що знищили дві ворожі автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській областях РФ.
Цілі були вражені силами протитанкової групи спецпідрозділу, повідомляється в Telegram-каналі Kraken.
Як розповіли бійці, вежі дозволяли загарбникам цілодобово спостерігати за територією України на відстані до 15 кілометрів, реагували на будь-який рух, корегували ворожу артилерію, виконували супровід російських ДРГ і таким чином блокували діяльність українських захисників.
Спецпризначенці поставили за мету поцілити в одну з веж протитанковою керованою ракетою з відстані 3 кілометрів. Судячи з відео, їм це вдалося.
Відео: Kraken
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 19:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken заявили, що знищили дві ворожі автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській областях РФ.".