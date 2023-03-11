Харківський Kraken знищив дві вежі в Росії, які блокували оборону ЗСУ (відео)

У харківському спецпідрозділі ГУР Міноборони Kraken заявили, що знищили дві ворожі автономні вежі спостереження “Муром” у Брянській та Курській областях РФ.

Цілі були вражені силами протитанкової групи спецпідрозділу, повідомляється в Telegram-каналі Kraken.

Як розповіли бійці, вежі дозволяли загарбникам цілодобово спостерігати за територією України на відстані до 15 кілометрів, реагували на будь-який рух, корегували ворожу артилерію, виконували супровід російських ДРГ і таким чином блокували діяльність українських захисників.

Спецпризначенці поставили за мету поцілити в одну з веж протитанковою керованою ракетою з відстані 3 кілометрів. Судячи з відео, їм це вдалося.

Відео: Kraken