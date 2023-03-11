Харьковский Kraken уничтожил две вышки в РФ, блокировавшие оборону ВСУ (видео)

В харьковском спецподразделении ГУР Минобороны Kraken заявили, что уничтожили две вражеские автономные наблюдательные вышки «Муром» в Брянской и Курской областях РФ.

Цели были поражены силами противотанковой группы спецподразделения, сообщается в Telegram-канале Kraken.

Как рассказали бойцы, вышки позволяли захватчикам круглосуточно наблюдать за территорией Украины на расстоянии до 15 километров, реагировали на любое движение, корректировали вражескую артиллерию, выполняли сопровождение российских ДРГ и таким образом блокировали деятельность украинских защитников.

Спецназовцы поставили цель попасть в одну из башен противотанковой управляемой ракетой с расстояния 3 километров. Судя по видео, им это удалось.

Видео: Kraken