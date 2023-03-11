Харьковский Kraken уничтожил две вышки в РФ, блокировавшие оборону ВСУ (видео)
В харьковском спецподразделении ГУР Минобороны Kraken заявили, что уничтожили две вражеские автономные наблюдательные вышки «Муром» в Брянской и Курской областях РФ.
Цели были поражены силами противотанковой группы спецподразделения, сообщается в Telegram-канале Kraken.
Как рассказали бойцы, вышки позволяли захватчикам круглосуточно наблюдать за территорией Украины на расстоянии до 15 километров, реагировали на любое движение, корректировали вражескую артиллерию, выполняли сопровождение российских ДРГ и таким образом блокировали деятельность украинских защитников.
Спецназовцы поставили цель попасть в одну из башен противотанковой управляемой ракетой с расстояния 3 километров. Судя по видео, им это удалось.
Видео: Kraken
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 19:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском спецподразделении ГУР Минобороны Kraken заявили, что уничтожили две вражеские автономные наблюдательные вышки «Муром» в Брянской и Курской областях РФ.".