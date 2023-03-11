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Харьковский Kraken уничтожил две вышки в РФ, блокировавшие оборону ВСУ (видео)

Общество 19:12   11.03.2023
Елена Нагорная
Харьковский Kraken уничтожил две вышки в РФ, блокировавшие оборону ВСУ (видео)

В харьковском спецподразделении ГУР Минобороны Kraken заявили, что уничтожили две вражеские автономные наблюдательные вышки «Муром» в Брянской и Курской областях РФ.

Цели были поражены силами противотанковой группы спецподразделения, сообщается в Telegram-канале Kraken.

Как рассказали бойцы, вышки позволяли захватчикам круглосуточно наблюдать за территорией Украины на расстоянии до 15 километров, реагировали на любое движение, корректировали вражескую артиллерию, выполняли сопровождение российских ДРГ и таким образом блокировали деятельность украинских защитников.

Спецназовцы поставили цель попасть в одну из башен противотанковой управляемой ракетой с расстояния 3 километров. Судя по видео, им это удалось.

Видео: Kraken

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 19:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском спецподразделении ГУР Минобороны Kraken заявили, что уничтожили две вражеские автономные наблюдательные вышки «Муром» в Брянской и Курской областях РФ.".