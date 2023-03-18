Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)
За фактом ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 23 години 17 березня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Попередньо встановлено, що ворог обстріляв селище двома ракетами С-300, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
У відомстві нагадали, що пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалі відсутні.
“Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ”, – йдеться у повідомленні.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 11:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 23 години 17 березня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.".