Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)

За фактом ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 23 години 17 березня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Попередньо встановлено, що ворог обстріляв селище двома ракетами С-300, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

У відомстві нагадали, що пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалі відсутні.

“Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ”, – йдеться у повідомленні.



Фото: Харківська облпрокуратура