Live
  • Субота 18.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)

Події 11:55   18.03.2023
Олена Нагорна
Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)

За фактом ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 23 години 17 березня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Попередньо встановлено, що ворог обстріляв селище двома ракетами С-300, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

У відомстві нагадали, що пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалі відсутні.

“Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували черговий воєнний злочин РФ”, – йдеться у повідомленні.


Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також:  Ракетний удар по селищу на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

11:55
Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)
11:26
Двоє жителів Ізюмщини розбирали на подвір’ї боєприпас: обидва в тяжкому стані
11:05
Нова хвиля Covid-19: жителів Харківщини просять звертатися до лікаря
10:18
Поліція показала наслідки ударів армії РФ по Харківщині (фото)
09:51
Ще один житель Ізюмщини підірвався на міні “Пелюстка” біля будинку – Мельник

  • Категорії: Події; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Удар С-300 по Куп’янщині: прокуратура показала вирву і розбиті будинки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області близько 23 години 17 березня розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.".