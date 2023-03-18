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Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото)

Происшествия 11:55   18.03.2023
Елена Нагорная
Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По факту ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 23 часов 17 марта начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Предварительно установлено, что враг обстрелял поселок двумя ракетами С-300, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавшие отсутствуют.

«Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещественные доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ», — говорится в сообщении.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 23 часов 17 марта начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.".