Удар С-300 по Купянщине: прокуратура показала воронку и разбитые дома (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 23 часов 17 марта начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Предварительно установлено, что враг обстрелял поселок двумя ракетами С-300, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавшие отсутствуют.
«Прокуроры совместно со следователями полиции собрали вещественные доказательства и задокументировали очередное военное преступление РФ», — говорится в сообщении.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 11:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту ракетного удара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области около 23 часов 17 марта начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.".