Синєгубов не виключив, що комендантську годину в Харкові можуть переглянути
Комендантську година можуть “зрушити”, враховуючи військову обстановку та погодні умови. Про це повідомив 21 березня під час спілкування з журналістами начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає “Думка” .
“Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання щодо зміни тривалості комендантської години.
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Зазначимо, що зараз у Харківській області комендантська година встановлена з 23:00 до 5:00. У багатьох регіонах України тривалість комендантської години вже скоротили.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантську година можуть “зрушити”, враховуючи військову обстановку та погодні умови. Про це повідомив 21 березня під час спілкування з журналістами начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає “Думка”".