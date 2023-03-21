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Синєгубов не виключив, що комендантську годину в Харкові можуть переглянути

Політика 10:26   21.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов не виключив, що комендантську годину в Харкові можуть переглянути

Комендантську година можуть “зрушити”, враховуючи військову обстановку та погодні умови. Про це повідомив 21 березня під час спілкування з журналістами начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає “Думка” .

“Наразі це питання ми не розглядаємо. Однак, звичайно, враховуючи військову обстановку, враховуючи наші погодні умови, будемо радитися і, можливо, винесемо це питання на Раду оборони і приймемо спільне колегіальне рішення, яке буде відповідати тій безпековій ситуації і тим безпековим викликам, які ми маємо”, – сказав Синєгубов, відповідаючи на запитання щодо зміни тривалості комендантської години.

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Зазначимо, що зараз у Харківській області комендантська година встановлена ​​з 23:00 до 5:00. У багатьох регіонах України тривалість комендантської години вже скоротили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комендантську година можуть “зрушити”, враховуючи військову обстановку та погодні умови. Про це повідомив 21 березня під час спілкування з журналістами начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає “Думка”".