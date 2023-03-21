Синегубов не исключил, что комендантский час в Харькове могут пересмотреть

Комендантский час могут «сдвинуть», учитывая военную обстаноку и погодные условия. Об этом сообщил 21 марта по время общения с журналистами начальник ХОВА Олег Синегубов, передает «Думка».

«Пока этот вопрос мы не рассматриваем. Однако, конечно, учитывая военную обстановку, учитывая наши погодные условия, будем советоваться и, возможно, вынесем этот вопрос на Совет обороны и примем общее коллегиальное решение, которое будет соответствовать той ситуации безопасности и тем вызовам безопасности, какие у нас есть», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос об изменении длительности комендантского часа.

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Отметим, что сейчас в Харьковской области комендантский час установлен с 23:00 до 5:00. Во многих регионах Украины длительность комендантского часа уже сократили.