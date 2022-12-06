Жители Харьковщины купили поддельные спецпропуска для езды в комендантский час
СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали схему продажи поддельных документов на авто, среди клиентов — жители Харьковщины.
Производство и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур организовали в Киеве. Одно такое удостоверение стоило от 50 до 500 долларов. Такой разброс цен — в зависимости от «ведомства» и сроков «действия».
«В ходе расследования изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт Офиса Президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД», — перечислили в пресс-службе СБУ.
Продавали документы через анонимные аккаунты в «Даркнете» и Telegram.
«Среди установленных клиентов находились жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей», — отметили в СБУ.
Организовал схему сотрудник проектной организации из Обухова. Таким образом он пытался сбыть более 2000 поддельных пропусков. У него дома и в офисе изъяли партию фальшивых пропусков и удостоверений; компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами, а также банковские карты, куда поступали деньги от «клиентов».
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Злоумышленнику готовятся сообщить о подозрении в подделке и сбыте поддельных документов.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали схему продажи поддельных документов на авто, среди клиентов — жители Харьковщины".