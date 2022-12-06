Жителі Харківщини купили “липові” перепустки для їзди в комендантську годину

СБУ повідомила, що в Україні ліквідували схему продажу підроблених документів на авто, серед клієнтів – мешканці Харківщини.

Виробництво та збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур організували в Києві. Одне таке посвідчення коштувало від 50 до 500 доларів. Такий розкид цін – залежно від “відомства” та термінів “дії”.

“Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу Президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС”, – перерахували в пресслужбі СБУ.

Продавали документи через анонімні облікові записи у Даркнет та Телеграм.

“Серед встановлених клієнтів перебували мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей”, – зазначили в СБУ.

Організував схему співробітник проєктної організації з Обухова. Таким чином він намагався збути понад 2000 підроблених перепусток. У нього вдома та в офісі вилучили партію фальшивих перепусток та посвідчень; комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами, а також банківські картки, куди надходили гроші від “клієнтів”.

Зловмиснику готуються повідомити про підозру у підробці та збуті підроблених документів.