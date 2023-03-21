Святослав Вакарчук і Тімоті Снайдер стали почесними докторами ХНУ ім. Каразіна

Рішення присвоїти звання прийняла Вчена рада Харківського університету ім. Каразіна, повідомила пресслужба вишу.

“Члени Вченої ради затвердили рішення про присвоєння звань Почесного доктора Каразінського університету українському музиканту, громадському діячу Святославу Вакарчуку та американському історику, письменнику Тімоті Девіду Снайдеру”, – зазначили на сторінці університету у фейсбуці.

Святослав Вакарчук із перших днів повномасштабної війни регулярно відвідував Харків. Він дав концерт для харків’ян, які ховалися в метро в березні, коли на поверхні вибухали російські бомби. Також Вакарчук бере участь у проєктах відновлення об’єктів культури на Харківщині – зокрема, пожертвував 350 тисяч гривень для музею Сковороди у Золочівській громаді.

Історик Тімоті Снайдер активно підтримує Україну. Зокрема, на нещодавньому Радбезі ООН (14 березня), який зібрала РФ, щоб поговорити про “русофобію”, Снайдер виступив із промовою, що викриває всі фейки російської пропаганди. Він також пояснив, що шкоди росіянам та російській культурі завдає політика уряду РФ.

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“Я впевнена, що разом ми зробимо дуже багато для університету, освіти, науки та просвітництва, для нашої Перемоги! Новообрані почесні доктори університету також пообіцяли обов’язково відвідати Каразінський, тому ми дуже чекаємо та будемо раді вітати їх у Харкові”, – сказала на засіданні Вченої ради – ректор університету Тетяна Кагановська.