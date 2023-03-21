Святослав Вакарчук и Тимоти Снайдер стали почетными докторами ХНУ им. Каразина
Решение присвоить звания принял Ученый совет Харьковского университета им. Каразина, сообщила пресс-служба вуза.
«Члены Ученого совета утвердили решение о присвоении званий Почетного доктора Каразинского университета украинскому музыканту, общественному деятелю Святославу Вакарчуку и американскому историку, писателю Тимоти Дэвиду Снайдеру», — отметили на странице университета в facebook.
Святослав Вакарчук с первых дней полномасштабной войны регулярно посещал Харьков. Он дал концерт для харьковчан, прятавшихся в метро в марте, когда на поверхности взрывались российские бомбы. Также Вакарчук участвует в проектах восстановления объектов культуры на Харьковщине — в частности, пожертвовал 350 тысяч гривен для музея Сковороды в Золочевской громаде.
Историк Тимоти Снайдер активно поддерживает Украину. В частности, на недавнем Совбезе ООН (14 марта), который собрала РФ, чтобы поговорить о «русофобии», Снайдер выступил с речью, изобличающей все фейки российской пропаганды. Он также объяснил, что вред россиянам и российской культуре наносит политика правительства РФ.
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«Я уверена, что вместе мы сделаем очень многое для университета, образования, науки и просвещения, для нашей Победы! Новоизбранные почетные доктора университета также пообещали обязательно посетить Каразинский, поэтому мы очень ждем и будем рады приветствовать их в Харькове», — сказала на заседании Ученого совета ректор университета Татьяна Кагановская.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение присвоить звания принял Ученый совет Харьковского университета им. Каразина, сообщила пресс-служба вуза".