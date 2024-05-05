Посол Германии в Харькове пообещал помощь в восстановлении энергетики
Германия поможет Каразинскому университету в Харькове заменить 500 окон, которые были разбиты в результате российской атаки в начале января. Также государство планирует поддержать город в восстановлении энергетических мощностей.
Об этом посол Германии в Украине Мартин Егер сказал в ходе визита в Харьков совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и председателем Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафой Найемом. Они посетили подземную школу, передает пресс-служба горсовета.
«Правительство Германии сделает все возможное для восстановления и развития Харькова. В частности, мы помогаем устранять повреждения в университете имени Каразина — вскоре восстановим все 500 окон, которые были выбиты в результате обстрела зимой. Также очень важно помочь городу в восстановлении энергетических мощностей», — отметил Мартин Егер.
Стороны также обсудили усиление ПВО и подготовку города к следующему отопительному сезону. Кубраков подчеркнул, что одной из ключевых задач является создание децентрализованной модели поставки электроэнергии и тепла во всех районах Харькова.
Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: германия, допомога, помощь, посол, терехов, университет Каразина, Харьков, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 16:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Германия планирует поддержать город в восстановлении энергетических мощностей".