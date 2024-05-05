Посол Німеччини в Харкові пообіцяв допомогу у відновленні енергетики
Німеччина допоможе Каразінському університету у Харкові замінити 500 вікон, які були розбиті внаслідок російської атаки на початку січня. Також держава планує підтримати місто у відновленні енергетичних потужностей.
Про це посол Німеччини в Україні Мартін Єґер сказав під час візиту до Харкова спільно з віцепрем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим та головою Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом. Разом вони відвідали підземну школу в Харкові, повідомляє пресслужба міськради.
«Уряд Німеччини зробить все можливе для відбудови та розвитку Харкова. Зокрема, ми допомагаємо усувати пошкодження в університеті імені Каразіна – незабаром відновимо всі 500 вікон, які були вибиті внаслідок обстрілу взимку. Також дуже важливо допомогти місту у відновленні енергетичних потужностей», – зазначив Мартін Єґер.
Сторони також обговорили посилення ППО та підготовку Харкова до наступного опалювального сезону. Кубраков підкреслив, що одним з ключових завдань є створення децентралізованої моделі постачання електроенергії та тепла в усіх районах міста.
Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.
20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2024 в 16:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німеччина планує підтримати місто у відновленні енергетичних потужностей".