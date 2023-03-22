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У Харкові збільшуватимуть кількість освітлених вулиць – Терехов

Суспільство 15:11   22.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові збільшуватимуть кількість освітлених вулиць – Терехов

У Харкові планують розширити список вулиць, де вмикатимуть світло у темний час доби.

Про це під час нацмарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми будемо продовжувати освітлення міста нашого. Будемо розширювати географію освітлення міста», – заявив Терехов.

Він також додав, що комунальники Харкова розпочали традиційний захід «Зелена весна». На вулицях міста вже наносять дорожню розмітку та висаджують квіти.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 15:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують розширити список вулиць, де включатимуть освітлення у темний час доби.".