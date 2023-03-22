У Харкові збільшуватимуть кількість освітлених вулиць – Терехов

У Харкові планують розширити список вулиць, де вмикатимуть світло у темний час доби.

Про це під час нацмарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми будемо продовжувати освітлення міста нашого. Будемо розширювати географію освітлення міста», – заявив Терехов.

Він також додав, що комунальники Харкова розпочали традиційний захід «Зелена весна». На вулицях міста вже наносять дорожню розмітку та висаджують квіти.