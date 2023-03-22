У Харкові збільшуватимуть кількість освітлених вулиць – Терехов
У Харкові планують розширити список вулиць, де вмикатимуть світло у темний час доби.
Про це під час нацмарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
«Ми будемо продовжувати освітлення міста нашого. Будемо розширювати географію освітлення міста», – заявив Терехов.
Він також додав, що комунальники Харкова розпочали традиційний захід «Зелена весна». На вулицях міста вже наносять дорожню розмітку та висаджують квіти.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 15:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують розширити список вулиць, де включатимуть освітлення у темний час доби.".