В Харькове будет увеличиваться количество освещенных улиц – Терехов

В Харькове планируют расширить список улиц, где будут включать освещение в темное время суток.

Об этом во время нацмарафона сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Мы будем продолжать освещение нашего города. Будем расширять географию освещения города», – заявил Терехов.

Он также добавил, что коммунальщики Харькова приступили к традиционному мероприятию «Зеленая весна». На улицах города уже наносят дорожную разметку и высаживают цветы.