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В Харькове будет увеличиваться количество освещенных улиц – Терехов

Общество 15:11   22.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове будет увеличиваться количество освещенных улиц – Терехов

В Харькове планируют расширить список улиц, где будут включать освещение в темное время суток.

Об этом во время нацмарафона сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Мы будем продолжать освещение нашего города. Будем расширять географию освещения города», – заявил Терехов.

Он также добавил, что коммунальщики Харькова приступили к традиционному мероприятию «Зеленая весна». На улицах города уже наносят дорожную разметку и высаживают цветы.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют расширить список улиц, где будут включать освещение в темное время суток.".