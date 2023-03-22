В Харькове будет увеличиваться количество освещенных улиц – Терехов
В Харькове планируют расширить список улиц, где будут включать освещение в темное время суток.
Об этом во время нацмарафона сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Мы будем продолжать освещение нашего города. Будем расширять географию освещения города», – заявил Терехов.
Он также добавил, что коммунальщики Харькова приступили к традиционному мероприятию «Зеленая весна». На улицах города уже наносят дорожную разметку и высаживают цветы.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 15:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют расширить список улиц, где будут включать освещение в темное время суток.".