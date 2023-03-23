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На Харківщині висадять мільйон дерев замість вирубаного 128-річного лісу

Суспільство 11:21   23.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині висадять мільйон дерев замість вирубаного 128-річного лісу Фото: телеграм Павла Якименка

Молоді дуби та сосни вже почали висаджувати на Харківщині.

В Гутянському лісгоспі на Харківщині вже почали висаджувати сосни та дуби. Саджанці рік вирощувалися у теплицях“, – повідомив у телеграмі нардеп Павло Якименко.

За його інформацією, молоді дерева висаджують замість вирубаного 128-річного лісу.

“Старі дерева хворіють на кореневу губку, тому 270 кубометрів деревини пішли на санрубку. Зрубані дерева відправили людям на дрова та ЗСУ для бліндажів”, – пояснив народний депутат.

Читайте також: Лісгоспу на Харківщині не дозволили рубати заповідні дерева на дрова – Куц

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв про те, що навесні 2023 року в країні планують висадити щонайменше 200 млн сіянців дерев. Посадки планують проводити, зокрема, на деокупованих територіях.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Молоді дуби та сосни вже почали висаджувати на Харківщині".