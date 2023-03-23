На Харківщині висадять мільйон дерев замість вирубаного 128-річного лісу
Фото: телеграм Павла Якименка
Молоді дуби та сосни вже почали висаджувати на Харківщині.
“В Гутянському лісгоспі на Харківщині вже почали висаджувати сосни та дуби. Саджанці рік вирощувалися у теплицях“, – повідомив у телеграмі нардеп Павло Якименко.
За його інформацією, молоді дерева висаджують замість вирубаного 128-річного лісу.
“Старі дерева хворіють на кореневу губку, тому 270 кубометрів деревини пішли на санрубку. Зрубані дерева відправили людям на дрова та ЗСУ для бліндажів”, – пояснив народний депутат.
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Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв про те, що навесні 2023 року в країні планують висадити щонайменше 200 млн сіянців дерев. Посадки планують проводити, зокрема, на деокупованих територіях.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Молоді дуби та сосни вже почали висаджувати на Харківщині".