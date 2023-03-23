На Харьковщине высадят миллион деревьев вместо вырубленного 128-летнего леса

Молодые дубы и сосны уже начали высаживать на Харьковщине.

«В Харьковской области высадят миллион деревьев. В Гутянском лесхозе Харьковской области уже начали высаживать сосны и дубы. Саженцы год выращивали в теплицах», — сообщил в telegram нардеп Павел Якименко.

По его информации, молодые деревья высаживают вместо вырубленного 128-летнего леса.

«Старые деревья болеют корневой губкой, поэтому 270 кубометров древесины пошли на санвырубку Срубленные деревья отправили людям на дрова и ВСУ для блиндажей», — пояснил народный депутат.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал о том, что весной 2023 года в стране планируют высадить не менее 200 млн сеянцев деревьев. Посадки планируют проводить в том числе на деоккупированных территориях.