На Харьковщине высадят миллион деревьев вместо вырубленного 128-летнего леса
Молодые дубы и сосны уже начали высаживать на Харьковщине.
«В Харьковской области высадят миллион деревьев. В Гутянском лесхозе Харьковской области уже начали высаживать сосны и дубы. Саженцы год выращивали в теплицах», — сообщил в telegram нардеп Павел Якименко.
По его информации, молодые деревья высаживают вместо вырубленного 128-летнего леса.
«Старые деревья болеют корневой губкой, поэтому 270 кубометров древесины пошли на санвырубку Срубленные деревья отправили людям на дрова и ВСУ для блиндажей», — пояснил народный депутат.
Читайте также: Лесхозу на Харьковщине не разрешили рубить заповедные деревья на дрова – Куц
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал о том, что весной 2023 года в стране планируют высадить не менее 200 млн сеянцев деревьев. Посадки планируют проводить в том числе на деоккупированных территориях.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине высадят миллион деревьев вместо вырубленного 128-летнего леса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молодые дубы и сосны уже начали высаживать на Харьковщине".