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На Харьковщине высадят миллион деревьев вместо вырубленного 128-летнего леса

Общество 11:21   23.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине высадят миллион деревьев вместо вырубленного 128-летнего леса Фото: telegram Павла Якименко

Молодые дубы и сосны уже начали высаживать на Харьковщине.

«В Харьковской области высадят миллион деревьев. В Гутянском лесхозе Харьковской области уже начали высаживать сосны и дубы. Саженцы год выращивали в теплицах», — сообщил в telegram нардеп Павел Якименко.

По его информации, молодые деревья высаживают вместо вырубленного 128-летнего леса.

«Старые деревья болеют корневой губкой, поэтому 270 кубометров древесины пошли на санвырубку Срубленные деревья отправили людям на дрова и ВСУ для блиндажей», — пояснил народный депутат.

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Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал о том, что весной 2023 года в стране планируют высадить не менее 200 млн сеянцев деревьев. Посадки планируют проводить в том числе на деоккупированных территориях.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Молодые дубы и сосны уже начали высаживать на Харьковщине".