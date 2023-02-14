Лесхозу на Харьковщине не разрешили рубить заповедные деревья на дрова — Куц

Харьковский областной совет на сессии 14 февраля не поддержал предоставление ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» разрешения на специальное использование природных ресурсов.

Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского облсовета Галина Куц. По ее словам, по этому вопросу состоялись длительные дискуссии.

«Лесное хозяйство захотело в заповедной зоне осуществлять вырубку деревьев. Рассказывают, что якобы просто дрова людям нужны. А именно там твердые породы дубов растут. Это было голосование по ходатайству «Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства», — написала Куц.

Также она добавила, что фракция «ЕС» была против этого вопроса, и в итоге депутаты проект решения не поддержали.



Скрин: Галина Куц

Как сообщалось, ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» просило разрешить масштабные выборочные санитарные вырубки на территории объектов природно-заповедного фонда местного значения — из-за нехватки дров.