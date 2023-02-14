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Лесхозу на Харьковщине не разрешили рубить заповедные деревья на дрова — Куц

Общество 17:51   14.02.2023
Елена Нагорная
Лесхозу на Харьковщине не разрешили рубить заповедные деревья на дрова — Куц

Харьковский областной совет на сессии 14 февраля не поддержал предоставление ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» разрешения на специальное использование природных ресурсов.

Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского облсовета Галина Куц. По ее словам, по этому вопросу состоялись длительные дискуссии.

«Лесное хозяйство захотело в заповедной зоне осуществлять вырубку деревьев. Рассказывают, что якобы просто дрова людям нужны. А именно там твердые породы дубов растут. Это было голосование по ходатайству «Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства», — написала Куц.

Также она добавила, что фракция «ЕС» была против этого вопроса, и в итоге депутаты проект решения не поддержали.


Скрин: Галина Куц

Как сообщалось, ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» просило разрешить масштабные выборочные санитарные вырубки на территории объектов природно-заповедного фонда местного значенияиз-за нехватки дров.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 17:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной совет на сессии 14 февраля не поддержал предоставление ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» разрешения на специальное использование природных ресурсов.".