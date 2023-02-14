Лісгоспу на Харківщині не дозволили рубати заповідні дерева на дрова – Куц
Харківська обласна рада на сесії 14 лютого не підтримала надання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволу на спеціальне використання природних ресурсів.
Про це повідомила у Facebook депутатка Харківської облради Галина Куц. За її словами, із цього питання відбулися тривалі дискусії.
“Лісове господарство захотіло в заповідній зоні здійснювати вирубку дерев. Розказують, що нібито просто дрова людям потрібні. А саме там тверді породи дубів ростуть. Це було голосування щодо клопотання “Чугуєво-Бабчанського лісового господарства”, – написала Куц.
Також вона додала, що фракція “ЄС” була проти цього питання, і у результаті депутати проєкт рішення не підтримали.
Скрін: Галина Куц
Як повідомлялося, ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” просило дозволити масштабні вибіркові санітарні вирубки на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення – через брак дров.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 17:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна рада на сесії 14 лютого не підтримала надання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволу на спеціальне використання природних ресурсів.".