Лісгоспу на Харківщині не дозволили рубати заповідні дерева на дрова – Куц

Харківська обласна рада на сесії 14 лютого не підтримала надання ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” дозволу на спеціальне використання природних ресурсів.

Про це повідомила у Facebook депутатка Харківської облради Галина Куц. За її словами, із цього питання відбулися тривалі дискусії.

“Лісове господарство захотіло в заповідній зоні здійснювати вирубку дерев. Розказують, що нібито просто дрова людям потрібні. А саме там тверді породи дубів ростуть. Це було голосування щодо клопотання “Чугуєво-Бабчанського лісового господарства”, – написала Куц.

Також вона додала, що фракція “ЄС” була проти цього питання, і у результаті депутати проєкт рішення не підтримали.



Скрін: Галина Куц

Як повідомлялося, ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство” просило дозволити масштабні вибіркові санітарні вирубки на території об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення – через брак дров.