Окупанти ймовірно спалили 20 тис га лісів Харківщини. Збитки – 100 млрд грн
За попередніми підрахунками, на територіях, які були тимчасово окуповані, від вогню могли постраждати понад 20 тисяч гектарів лісів. Збитки попередньо оцінюють у 100 мільярдів гривень.
Пожежі припускають там, де в ході дистанційного зондування земель були встановлені теплові аномалії. Точну суму збитків встановити неможливо через мінну небезпеку та наближеність до зони бойових дій, зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Аби провести ретельний огляд лісів Харківщини, необхідне гуманітарне, широкомасштабне розмінування. На відновлення лісів може знадобитися десятки років”, – констатував він.
Загалом встановлено 136 займань у лісах Харківщини. З них – 105 внаслідок дій окупантів. Найбільшої шкоди ворог заподіяв Ізюмському, Куп’янському, Вовчанському та Чугуєво-Бабчанському лісгоспам. Окрім спалених насаджень, окупанти знищили майже всю протипожежну техніку й обладнання.
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Загальна площа лісів Харківщини становить майже 420 тисяч гектарів. Потенційно небезпечними та тими, що потребують розмінування, залишаються 170 тисяч гектарів. Наразі розміновано 616 гектарів. Під тимчасовою окупацією у Куп’янському районі залишаються понад 7 тисяч гектарів лісів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми підрахунками, на територіях, які були тимчасово окуповані, від вогню могли постраждати понад 20 тисяч гектарів лісів. Збитки попередньо оцінюють у 100 мільярдів гривень.".