Оккупанты вероятно сожгли 20 тыс га лесов Харьковщины. Ущерб — 100 млрд грн
По предварительным подсчетам, на территориях, которые были временно оккупированы, от огня могли пострадать более 20 тысяч гектаров лесов. Ущерб предварительно оценивают в 100 миллиардов гривен.
Пожары предполагают там, где в ходе дистанционного зондирования земель были установлены тепловые аномалии. Точную сумму ущерба установить невозможно из-за минной опасности и приближенности к зоне боевых действий, отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Чтобы провести тщательный осмотр лесов Харьковщины, необходимо гуманитарное, широкомасштабное разминирование. На восстановление лесов может понадобиться десятки лет», — констатировал он.
Всего установлено 136 возгораний в лесах региона. Из них — 105 в результате действий оккупантов. Наибольший вред враг причинил Изюмскому, Купянскому, Волчанскому и Чугуево-Бабчанскому лесхозам. Кроме сожженных насаждений, оккупанты уничтожили почти всю противопожарную технику и оборудование.
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Общая площадь лесов Харьковщины составляет почти 420 тысяч гектаров. Потенциально опасными и требующими разминирования остаются 170 тысяч гектаров. Сейчас разминировано 616 гектаров. Под временной оккупацией в Купянском районе остаются более 7 тысяч гектаров лесов.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным подсчетам, на территориях, которые были временно оккупированы, от огня могли пострадать более 20 тысяч гектаров лесов. Ущерб предварительно оценивают в 100 миллиардов гривен.".