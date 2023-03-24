64-річний слюсар ХТМ боронив Цупівку і вісім разів запускав опалення в Харкові
64-річний слюсар КП “Харківські теплові мережі” Костянтин Єрмановський брав участь в обороні села Цупівка Дергачівської громади, а після повернення з фронту вийшов на роботу та вісім разів запускав опалення в Харкові.
Слюсар із зовнішністю професора. Так Костянтина Едуардовича описують у пресслужбі КП “Харківські тепломережі”.
У відомстві розповідають, що чоловік, який має офіцерське звання, пішов на фронт добровольцем вже пообіді 24 лютого та захищав Харківщину у складі гаубичного дивізіону.
“В інституті Костянтин Едуардович отримав і військовий квиток офіцера запасу, і спеціальність за напрямком ППО. Каже, зараз це не таємниця. Тоді протиповітряні комплекси були ще лампові. Зараз усе по-іншому. Воювати, а точніше обороняти рідну землю, Єрмановському довелося у Цупівці. Жодного поранення чоловік не отримав, але тягар на душі лишився. Каже, найстрашнішим було втрачати молодих побратимів. Вони завжди були на передньому краї. А в серпні чоловіка відправили додому за станом здоров’я та за віком”, – розповідають у КП.
Фото: КП “ХТМ”
Після повернення з фронту Єрмановський разом із колегами-комунальниками вісім разів запускав опалення у місті. А коли закінчиться опалювальний сезон, чоловік бачить себе у штурмовій бригаді, додають у тепломережах.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 21:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "64-річний слюсар КП “Харківські теплові мережі” Костянтин Єрмановський брав участь в обороні села Цупівка Дергачівської громади, а після повернення з фронту вийшов на роботу та вісім разів запускав опалення в Харкові.".