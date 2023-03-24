Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове

Общество 21:34   24.03.2023
Елена Нагорная
64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове Фото: КП «ХТС»

64-летний слесарь КП «Харьковские тепловые сети» Константин Ермановский участвовал в обороне села Цуповка Дергачевской громады, а после возвращения с фронта вышел на работу и восемь раз запускал отопление в Харькове.

Слесарь с внешностью профессора. Так Константина Эдуардовича описывают в пресс-службе КП «Харьковские теплосети».

В ведомстве рассказывают, что мужчина, который имеет офицерское звание, пошел на фронт добровольцем уже после обеда 24 февраля и защищал Харьковщину в составе гаубичного дивизиона.

«В институте Константин Эдуардович получил и военный билет офицера запаса, и специальность по направлению ПВО. Говорит, сейчас это не секрет. Тогда противовоздушные комплексы были еще ламповые. Сейчас все по-другому. Воевать, а точнее защищать родную землю, Ермановскому пришлось в Цуповке. Ни одного ранения мужчина не получил, но груз на душе остался. Говорит, самым страшным было терять молодых побратимов. Они всегда были на переднем крае. А в августе мужчину отправили домой по состоянию здоровья и по возрасту», — рассказывают в КП.


Фото: КП «ХТС»

После возвращения с фронта Ермановский вместе с коллегами-коммунальщиками восемь раз запускал отопление в городе. А когда закончится отопительный сезон, мужчина видит себя в штурмовой бригаде, добавляют в теплосетях.

Читайте также: Терехов рассказал, когда в Харькове завершится отопительный сезон

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:34
64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове
20:36
Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик
20:06
Получить рак и сесть на 15 лет: чем грозит сжигание травы жителям Харьковщины
19:28
Вспышка за вспышкой: харьковская 92 ОМБр показала, как защищает Бахмут (видео)
18:59
Коммунальщики рассказали, как обследуют разбитые обстрелами дома в Харькове

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 21:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "64-летний слесарь КП «Харьковские тепловые сети» Константин Ермановский участвовал в обороне села Цуповка Дергачевской громады, а после возвращения с фронта вышел на работу и восемь раз запускал отопление в Харькове.".