64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове
64-летний слесарь КП «Харьковские тепловые сети» Константин Ермановский участвовал в обороне села Цуповка Дергачевской громады, а после возвращения с фронта вышел на работу и восемь раз запускал отопление в Харькове.
Слесарь с внешностью профессора. Так Константина Эдуардовича описывают в пресс-службе КП «Харьковские теплосети».
В ведомстве рассказывают, что мужчина, который имеет офицерское звание, пошел на фронт добровольцем уже после обеда 24 февраля и защищал Харьковщину в составе гаубичного дивизиона.
«В институте Константин Эдуардович получил и военный билет офицера запаса, и специальность по направлению ПВО. Говорит, сейчас это не секрет. Тогда противовоздушные комплексы были еще ламповые. Сейчас все по-другому. Воевать, а точнее защищать родную землю, Ермановскому пришлось в Цуповке. Ни одного ранения мужчина не получил, но груз на душе остался. Говорит, самым страшным было терять молодых побратимов. Они всегда были на переднем крае. А в августе мужчину отправили домой по состоянию здоровья и по возрасту», — рассказывают в КП.
Фото: КП «ХТС»
После возвращения с фронта Ермановский вместе с коллегами-коммунальщиками восемь раз запускал отопление в городе. А когда закончится отопительный сезон, мужчина видит себя в штурмовой бригаде, добавляют в теплосетях.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "64-летний слесарь КП «Харьковские тепловые сети» Константин Ермановский участвовал в обороне села Цуповка Дергачевской громады, а после возвращения с фронта вышел на работу и восемь раз запускал отопление в Харькове.".