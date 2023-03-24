64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове

64-летний слесарь КП «Харьковские тепловые сети» Константин Ермановский участвовал в обороне села Цуповка Дергачевской громады, а после возвращения с фронта вышел на работу и восемь раз запускал отопление в Харькове.

Слесарь с внешностью профессора. Так Константина Эдуардовича описывают в пресс-службе КП «Харьковские теплосети».

В ведомстве рассказывают, что мужчина, который имеет офицерское звание, пошел на фронт добровольцем уже после обеда 24 февраля и защищал Харьковщину в составе гаубичного дивизиона.

«В институте Константин Эдуардович получил и военный билет офицера запаса, и специальность по направлению ПВО. Говорит, сейчас это не секрет. Тогда противовоздушные комплексы были еще ламповые. Сейчас все по-другому. Воевать, а точнее защищать родную землю, Ермановскому пришлось в Цуповке. Ни одного ранения мужчина не получил, но груз на душе остался. Говорит, самым страшным было терять молодых побратимов. Они всегда были на переднем крае. А в августе мужчину отправили домой по состоянию здоровья и по возрасту», — рассказывают в КП.



Фото: КП «ХТС»

После возвращения с фронта Ермановский вместе с коллегами-коммунальщиками восемь раз запускал отопление в городе. А когда закончится отопительный сезон, мужчина видит себя в штурмовой бригаде, добавляют в теплосетях.